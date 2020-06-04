أستاذ مناعة: الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة ضرورية لمواجهة كورونا

أكد الدكتور عبدالهادي مصباح أستاذ المناعة، على أهمية الغذاء الصحي، لتقوية مناعة الإنسان لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "CBC"، أن المناعة تحتاج لأطعمة تحتوي على مضادات الأكسدة لتقوية الجهاز المناعي على المقاومة.

وأكد مصباح، على أهمية فيتامين C، وفيتامين "د"، وفيتامين "أ" والفوليك أسيد، وفيتامين ب المركب، مشددًا على أهمية فيتامين سي، لرفع مناعة الجسم.

وقال مصباح، إنه يمكن الحصول على الفيتامينات من تناول المكسرات، وجنين حبة القمح، مؤكدًا أنه يمكن الحصول على هذه الفيتامينات بشكل طبيعي من الأغذية والأطعمة المختلفة، بدلا من الحصول عليها من الأدوية الطبية، مؤكدًا أن الحالة النفسية تؤثر على مناعة الجسم.