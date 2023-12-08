تفوق خسائر قصف هيروشيما.. اعرف حصيلة الحرب على غزة في 60 يوما

تعرضت غزة على مدار 60 يومًا مضت إلى جرائم حرب ترتقي إلى الإبادة، تشنها القوات الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر الماضي، ووصل حجم الدمار في البنية التحتية إلى أكثر من 60% من الوحدات السكنية، وهو ما يفوق حجم الدمار الذي تعرضت إليه مدينة برلين الألمانية على مدار عامين في الحرب العالمية الثانية.

الدمار في غزة يفوق برلين وهيروشيما

وذكر تقرير لمؤسسة «برلينر أونترويلتن» الألمانية أن 30% من المباني في برلين دُمرت بالكامل ودمر أقل من 5% من البنية التحتية، بسبب إسقاط بريطانيا وأمريكا نحو 68 ألف طن من القنابل على المدينة الألمانية، وهو رقم ضعيف بالمقارنة بما ألقي على غزة خلال شهرين.

ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز البريطانية» أن المتفجرات التي ألقيت على قطاع غزة فاقت آثار القنبلتين الذريتين على هيروشيما وناجازاكي.

انهيار المنظومة الصحية في غزة

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، أمس الخميس، أن الضربات الإسرائيلية قتلت 17177 شهيدًا وإصابة نحو 46 ألفا في غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأعلن المرصد الأورومتوسطي أن معدل الشهداء في غزة ارتفع بنسبة 40% عما كان قبل الهدنة الإنسانية المؤقتة التي استمرت أسبوعا.

وذكر بيان وزارة الصحة الفلسطينية، أن القطاع الطبي والمنظومات الصحية في قطاع غزة يواجهون تحديات كبيرة منها خروج 26 مستشفى من الخدمة، بينما تواجه المستشفيات العاملة تحديات بسبب القصف المستمر والاكتظاظ والانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي ونزوح المواطنين، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

كما خرجت 55 سيارة إسعاف عن الخدمة بشكل كامل، واستشهاد أكثر من 250 من الكوادر العاملة في القطاع الطبي، ومن طواقم الدفاع المدني 26 شهيداً، ومن الصحفيين 77 صحفياً، فيما بلغ عدد المفقودين 7500 مفقود إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم مازال مجهولاً، وهذا بجانب اعتقال حوالي 30 من العاملين في المجال الصحي بشكل غير قانوني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتوقف عشرات مراكز الرعاية الصحية عن العمل بسبب القصف ونفاذ الوقود.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع كبير في معدلات الأمراض المعدية في مراكز النزوح في الجنوب، وتشمل الأمراض «الإسهال، التهابات الجهاز التنفسي الحادة، والتهابات الجلد».

كما يواجه الأشخاص ذوي الإعاقة والجرحى والنساء الحوامل والذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، ظروف صعبة لا يستوعبها عقل.

تدمير 60% من الوحدات السكنية في غزة

وبسبب تعطيل كافة وسائل الاتصال واستمرار القصف، لم تتمكن وزارة الصحة الفلسطينية من تحديد العدد النهائي من المباني المدمرة، ولكن تشير أخر التحديثات إلى أن تقريبا 280 ألف من الوحدات السكنية دمرت، أي تقريبا 60% من الوحدات، منها أكثر من 56 ألفا من الوحدات السكنية مدمرة بالكامل، و 224 ألفا مدمرة جزئيا، و حذر الإعلام الحكومي في غزة كل دول العالم والمنظمات الدولية والعالمية من وقوع كارثة إنسانية يرتكبها جيش الاحتلال ضد المدنيين، التي تعتبر حرب إبادة جماعية شاملة ضد الفلسطينيين.

توزيع محدود للمساعدات

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، أن دخول المساعدات محدود جدا إذ يصل غلى قطاع غزة أقل من 3% من الاحتياج اليومي، حيث دخلت 100 شاحنة مساعدات و 69000 لتر وقود إلى غزة، والذي يعتبر أقل من المتوسط خلال فترة الهدنة الإنسانية.

وكان توزيع المساعدات محدود في رفح، وتوقف توزيع المساعدات في خان يونس إلى حد كبير بسبب العدوان الإسرائيلي.

وواجهت المنطقة الوسطى انقطاعا تاما عن الجنوب بسبب إحاطة قوات الاحتلال ومنع الحركة.