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تجدد القصف الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة

كتب:

أحمد العانوسي
09:54 م | الخميس 07 ديسمبر 2023
غزة - أرشيفية

غزة - أرشيفية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بتجدد القصف الإسرائيلي المكثف في جنوب قطاغ غزة.

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بقلم أحمد العانوسي