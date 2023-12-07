تجدد القصف الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة كتب: أحمد العانوسي 09:54 م | الخميس 07 ديسمبر 2023 غزة - أرشيفية أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بتجدد القصف الإسرائيلي المكثف في جنوب قطاغ غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مراسل «إكسترا نيوز»: صعوبة في وصول المساعدات إلى غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي «الصحة الفلسطينية»: أعداد الشهداء تتجاوز 16 ألفا بعد 61 يوما من القصف الإسرائيلي «الخارجية اللبنانية»: سنقدم شكوى إلى مجلس الأمن ردا على القصف الإسرائيلي لجيشنا مدير مستشفى غزة الأوروبي: استقبلنا أعداد كبيرة من مصابي القصف الإسرائيلي صحيفة عبرية تهاجم الجيش الإسرائيلي بعد استئناف القصف: عودة لقتل الأطفال القصف غزة بقلم أحمد العانوسي