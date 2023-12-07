«حملة السيسي» تستقبل وفدا من المجلس القومي للطفولة والأمومة

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، اليوم، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، وفدا من المجلس القومي للطفولة والأمومة، قبل ساعات من الصمت الانتخابي.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مرحبا بزيارتهم لمقر الحملة.

وقال «فوزي» خلال اللقاء، إن المجلس آخر جهة تلتقي به الحملة، في إطار نشاطها قبل بداية الصمت الانتخابي، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية بالمجلس، وظهر ذلك جليا في عدة إنجازات، أبرزها قانون تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، مؤكدا أن إصدار هذا القانون، بأوسع الاختصاصات والصلاحيات، تُمكن المجلس من القيام بكل واجباته.

وثمن وفد المجلس انجازات القيادة السياسية وانتصارها للطفل، وكان ذلك اهتماما غير مسبوق، جرى إطلاق المبادرات المختلفة في كل المحافظات، ومنها حياة كريمة التي اهتمت ببناء الإنسان، والمبادرة الخاصة بالتغذية، وعلاج التقزم، وغيرها من المبادرات التي تستهدف تحسين حياة المواطن المصري، مشيرين إلى أنهم يحرصون على عمل ندوات في كل المحافظات، للتوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري.