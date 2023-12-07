«السنيورة»: يجب الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة ووقف عملياته العسكرية

أكد فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق، ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة ووقف العملية العسكرية واستئناف المفاوضات السياسية لإيجاد حل دائم للصراع.

وأضاف «السنيورة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّنا أمام وضع به الكثير من إهدار الدماء البريئة بسبب العدوان الإسرائيلي العاجز عن تحقيق أية أهداف معلنة من حربه على غزة، المتسببة في جحيم وقتل للمدنيين الآمنين ومحو القطاع عن الخارطة بتدمير الأبنية كلها والتسبب في معاناة إنسانية بجعل غزة غير قابلة للعيش فيها.

رفض اللبنانيين للاستفزازات الإسرائيلية

وأكد رفض اللبنانيين للاستفزازات الإسرائيلية ومحاولات جرهم إلى مواجهة عسكرية، «إسرائيل تحاول التهويل أمام العرب والعالم أجمع لتحقيق أهداف لها، ولكن الموقف العربي الصامد في هذا الشان ضروري لدعم لبنان أمام التهديدات الإسرائيلية وعدم الانجرار إلى معركة مع المحتل لأن لبنان لا يستطيع عمليا تحمل حربا إضافية وهناك الكثير لعمله وجمع العرب تحت لواء واحد واستثارة المجتمع الدولي للوقوف في وجه الولايات المتحدة الداعمة لإسرائيل».

تفعيل لجنة الثمانية

وتابع: «علينا تفعيل لجنة الثمانية التي تشكلت في نوفمبر الماضي بقمة الرياض، والعمل من خلال زيارات لكل بلد في العالم لاستثارة حكام وشعوب الدول ضد مذابح ترتكب في غزة وهي جرائم ضد كل المعايير والقوانين الدولية وجرائم غير مسبوقة الفلسطينيون أثبتوا في هذه المعركة أنهم يستحقون أن تكون لهم دولة وأن يكون لهم وطن، وأذكر هنا مقولة قسطنطين زايد من 50 عاماً: ليس كافياً أن تكون صاحب حق ولكن أن تستحق الحق، واعتقد أن الفسلطينيين في هذه الجولة العسكرية قد استحقوا أن تكون لهم دولة ووطن».