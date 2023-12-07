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إطلاق صواريخ من جنوب لبنان تجاه مستوطنة «مرجليوت»

كتب:

شريف سليمان
07:56 ص | الخميس 07 ديسمبر 2023
جنوب لبنان

جنوب لبنان

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان تجاه مستوطنة «مرجليوت».

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