إطلاق صواريخ من جنوب لبنان تجاه مستوطنة «مرجليوت» كتب: شريف سليمان 07:56 ص | الخميس 07 ديسمبر 2023 جنوب لبنان أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان تجاه مستوطنة «مرجليوت». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مقتل سوري وإصابة 2 من أسرته في قصف إسرائيلي بمحيط بلدة أرنون جنوب لبنان مدفعية «الاحتلال الإسرائيلي» تقصف بلدتين في جنوب لبنان الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع عسكرية تابعة لحزب الله جنوب لبنان إعلام فلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يقصف أطراف بلدتي الخيام وكفركلا جنوب لبنان شاهد تجدد قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان (فيديو) جنوب لبنان صواريخ فلسطين بقلم شريف سليمان