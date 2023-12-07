«حملة السيسي» تستعرض كلمة الرئيس بشأن الدعوة للمشاركة في انتخابات الرئاسة
كتب:
محمد سعيد الشماع
11:57 م | الخميس 07 ديسمبر 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي
استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي، عبد الفتاح السيسي، كلمات الرئيس بشأن دعوة المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.
جاءت كلمات الرئيس السيسي وفقا لما نشرته الحملة كالتالي: «أدعو كل المصريين إلى المشاركة في هذا المشهد الديمقراطي، ليختاروا بضميرهم الوطني المتجرد من يصلح، والله يولي من يصلح، تلك دعوتي الصادقة، وهذه إرادة المصريين التي أحترمها وأعمل بها ولها».