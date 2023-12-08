بن غفير يعود لتصريحاته المثيرة.. ماذا قال الوزير الإسرائيلي المتطرف؟

أمر وزير أمن الاحتلال القومي، زعيم حزب «القوة اليهودية» اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، عبر «تليجرام»، بوضع أسرى الفصائل الفلسطينية في جناح تحت الأرض في سجن نيتسان، والذي لم يتم استخدامه منذ فترة طويلة.

وفي يناير الماضي، هدد وزير أمن الاحتلال القومي، زعيم حزب «القوة اليهودية» اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، بأن من يرتكب من الفلسطينيين هجمات ضد الإسرائيليين، سيكون مصيره إرساله إلى الكرسي الكهربائي.

كما قال بعدما سهل امتلاك المستوطنين السلاح في الضفة الغربية المحتلة، إن حياة المستوطنين أهم بكثير من الفلسطينيين، وفاق لما ذكرته إذاعة مونت كارلو الدولية الفرنسية.

شروع الاحتلال بافتتاح سجون ومعتقلات منذ 1967

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، شرعت منذ عام 1967، بافتتاح العديد من السجون والمعتقلات لتضييق الخناق على المقاومة الفلسطينية، ونرصدفي التقرير التالي، أبرز سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».