هل تفرج الفصائل الفلسطينية عن المحتجزين الإسرائيليين مقابل تبييض سجون الاحتلال؟

أجاب متخصصون في العلاقات الدولية والدراسات الإسرائيلية على التساؤل الخاص بـ«هل تفرج الفصائل الفلسطينية عن جميع المحتجزين الإسرائيليين مقابل تبييض سجون دولة الاحتلال؟»، موضحين ماهية تبييض السجون الإسرائيلية والتي تحوي العديد من الأسرى الفلسطينيين.

في البداية عرّف الدكتور أشرف الشرقاوي، أستاذ الدراسات الإسرائيلية «تبييض السجون الإسرائيلية»، قائلاً: «تبييض السجون يعني صفر مسجون في السجون»، موضحاً أن الفصائل الفلسطينية تطلب من قوات الاحتلال الإسرائيلي أن تُفرج عن جميع الأسرى المُعتقلين لأسباب سياسية أو أمنية أو عسكرية أو المُعتقلين إدارياً مقابل ذلك الإفراج عن المحتجزين العسكريين الإسرائيليين.

وقف إطلاق النار

وقال الدكتور أشرف الشرقاوي لـ «الوطن»، إنه في حالة الوصول لهذه المرحلة سيصاحب ذلك اتفاق لوقف إطلاق النار، أما عن موقف إسرائيل فيرى أنها ترفض الفكرة خاصة وأن المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية مُتهمين بجرائم حرب وتخريب في قطاع غزة.

الدكتور محمد عبدالعظيم، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة حلوان، قال إن تبييض السجون الإسرائيلية مفهوم أرادت من خلاله الفصائل الفلسطينية الدخول في مرحلة جديدة لتبادل الأسرى مع الجانب الإسرائيلي خاصة مع انتهاء الهدنة والدخول في مرحلة جديدة.

وأضاف الدكتور محمد عبدالعظيم، أنه من خلال هذا المفهوم تريد الفصائل الفلسطينية تبييض السجون الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين الذين يعانون من التعذيب، مقابل الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين سواء العاملين في الجيش الإسرائيلي من مجندين أو مجندات ومتعاقدين.