رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر تختار رئيسها

انتخابات المصريين بالداخل

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 فلسطينيين في الضفة بينهم مسؤول بأوقاف القدس

كتب:

حسن رمضان
09:12 ص | الجمعة 08 ديسمبر 2023
عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي-صورة أرشيفية

عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي-صورة أرشيفية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، سياسة الاعتقالات التي تمارسها ضد الفلسطينيين، بمحافظات ومدن الضفة الغربية المحتلة، واعتقل جنود الاحتلال، 7 فلسطينيين بينهم نائب مدير الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة الشيخ ناجح بكيرات، من منزله في قرية دار صلاح، شرق بيت لحم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسية «وفا».

واعتقل جنود الاحتلال، الشاب بهاء محمود العروج، عقب مداهمة منزله في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، كما اعتقلت القوات الإسرائيلية، شابا فلسطينيا يدعى  طارق عبد الله إسماعيل حنتولي من بلدة سيلة الظهر، جنوب جنين بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.

اقتحامات لقرى فلسطينية في نابلس

واقتحم جنود الاحتلال، قريتي سالم وتلفيت في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

واقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي، قريتي كفر قدوم، وجينصافوط، شرق قلقيلية، وداهمت القوات الإسرائيلية، عدة منازل في القريتين، كما اقتحمت قوة إسرائيلية، مدينتي رام الله والبيرة، فيما اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، أطلقت خلالها قنابل الغاز السام المسيل للدموع ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق.

اقرأ المزيد:

اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي غرب بيت لحم

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بيت لحم بالضفة ويطلق الرصاص الحي على المواطنين

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم الدهيشة في بيت لحم

الصحة الفلسطينية: ارتقاء 197 شهيدا في الضفة الغربية والقدس المحتلة

قوات الاحتلال تنتهك حرمة مصابي السرطان في الضفة الغربية المحتلة
بقلم حسن رمضان