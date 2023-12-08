الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 فلسطينيين في الضفة بينهم مسؤول بأوقاف القدس

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، سياسة الاعتقالات التي تمارسها ضد الفلسطينيين، بمحافظات ومدن الضفة الغربية المحتلة، واعتقل جنود الاحتلال، 7 فلسطينيين بينهم نائب مدير الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة الشيخ ناجح بكيرات، من منزله في قرية دار صلاح، شرق بيت لحم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسية «وفا».

واعتقل جنود الاحتلال، الشاب بهاء محمود العروج، عقب مداهمة منزله في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، كما اعتقلت القوات الإسرائيلية، شابا فلسطينيا يدعى طارق عبد الله إسماعيل حنتولي من بلدة سيلة الظهر، جنوب جنين بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.

اقتحامات لقرى فلسطينية في نابلس

واقتحم جنود الاحتلال، قريتي سالم وتلفيت في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

واقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي، قريتي كفر قدوم، وجينصافوط، شرق قلقيلية، وداهمت القوات الإسرائيلية، عدة منازل في القريتين، كما اقتحمت قوة إسرائيلية، مدينتي رام الله والبيرة، فيما اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، أطلقت خلالها قنابل الغاز السام المسيل للدموع ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق.