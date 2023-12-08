سبب إصابة جنود الاحتلال بالعمى في غزة.. ماذا فعلت بهم الفصائل الفلسطينية؟

بالتوازي مع الحرب الغاشمة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، أعلن جيش الاحتلال، إصابة 100 جندي إسرائيلي في أعينهم، وبعضهم فقد بصره، تحديدًا بعد تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية «طوفان الأقصى»، في 7 أكتوبر الماضي، وذلك نقلًا عن موقع «كان» التابع لجيش الاحتلال.

لماذا أُصيب جنود الاحتلال بالعمى

بحسب ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية، فإن عشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، أُصيبوا بجروح خطيرة في أعينهم، والبعض أصيب بالعمى بسبب عدم استخدام النظارات الواقية التي تحمي العين خلال تعرضهم للأعيرة النارية والشظايا.

هل الأعيرة النارية تسبب العمى؟

بحسب ما ذكر الدكتور أشرف الهباق استشاري العيون، لـ«الوطن»، فإن الأعيرة التي تصيب العين، وتحديدًا القرنية، تتسبب بالفعل في إصابات تصل للعتامة وفقدان الرؤية سواء بشكل جزئي أو كامل.

كيف تعمل النظارات الواقية من الرصاص؟

بحسب ما ذكره إعلام الاحتلال، فإن عدم ارتداء النظارات الواقية تسببت في إصابة الجنود، ووفقًا للموقع العالمي «howstuffworks» فإن النظارات الواقية صُممت خصيصًا بعدة معايير للوقايا من الشظايا والرصاص من خلال بعض المواد بالزجاج الواقي، ولكن كيف يعمل الزجاج المضاد للرصاص؟

للوهلة الأولى، يبدو الزجاج المقاوم للرصاص متطابقًا مع لوح زجاجي عادي، ولكن هنا تنتهي أوجه التشابه، إذ جرى تصميم الزجاج المقاوم للرصاص ليتحمل طلقة واحدة أو عدة طلقات من الرصاص اعتمادًا على سمك الزجاج والسلاح الذي يجري إطلاقه عليه، إذًا، ما الذي يمنح الزجاج المقاوم للرصاص القدرة على إيقاف الرصاص؟

بحسب المصدر، تُصنع أشكال مختلفة من الزجاج المقاوم للرصاص، لكن يجري تصنيعه بشكل أساسي عن طريق وضع مادة «البولي كربونات» بين قطع من الزجاج العادي في عملية تسمى التصفيح، تخلق هذه العملية مادة تشبه الزجاج لكنها أكثر سمكًا من الزجاج العادي.

ما هي مادة البولي كربونات؟

البولي كربونات عبارة عن بلاستيك قوي وشفاف - يُعرف غالبًا بالاسم التجاري Lexan أو Tuffak أو Cyrolon، ويتراوح سمك الزجاج المقاوم للرصاص بين 7 ملم و75 ملم.

ووفقًا للمصدر، فإن الرصاصة التي يجري إطلاقها على لوح من الزجاج المقاوم للرصاص ستخترق الطبقة الخارجية من الزجاج بالفعل، لكن مادة زجاج البولي كربونات ذات الطبقات قادرة على امتصاص طاقة الرصاصة وإيقافها قبل أن تخرج من الطبقة النهائية، إذ يجري تصنيع هذا النوع من الزجاج المقاوم للرصاص عن طريق تغليف طبقة هشة من المواد بمادة مرنة.

وحول طريقة حمايتها، فإن الرصاصة ستضرب الجانب الهش أولاً، إذ تتحطم هذه المادة الهشة حول نقطة الاصطدام وتمتص بعض الطاقة على مساحة كبيرة، ثم تمتص المادة المرنة الطاقة المتبقية من الرصاصة، وتوقف الرصاصة، فإذا كانت الرصاصة التي أُطلقت تتركز في مساحة صغيرة قد يؤدي إلى انثناء المادة، وخروج المادة الهشة إلى الخارج، مما يسمح للرصاصة باختراق المادة المرنة وضرب هدفها.

كيف يتم تحديد قدرة الزجاج المقاوم للرصاص؟

يجري تحديد قدرة الزجاج المقاوم للرصاص على إيقاف الرصاصة من خلال سمك الزجاج، فسوف تصطدم رصاصة البندقية بالزجاج بقوة أكبر بكثير من رصاصة مسدس، لذا ستكون هناك حاجة إلى قطعة أكثر سمكًا من الزجاج المقاوم للرصاص لإيقاف رصاصة بندقية بدلاً من رصاصة مسدس.