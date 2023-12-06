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الجيش الإسرائيلي: 100 جندي أصيبوا في أعينهم.. وبعضهم فقد بصره

كتب:

عمرو حسني
11:19 م | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
جيش الاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال الإسرائيلي

ذكر موقع «كان» التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أن 100 جندي إسرائيلي أصيبوا في أعينهم، وبعضهم فقد بصره منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي بدأت في 7 أكتوبر الماضي في أعقاب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى.

قتلى من الجيش الإسرائيلي وفئات مختلفة

وقتلت الفصائل الفلسطينية 408 جنود من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن على مدار 61 يوما، منذ البداية الحرب الإسرائيلية على غزة، وارتفع عدد القتلى الإسرائيليين المدنيين والعسكريين معا إلى أكثر من 1550 شخصا حتى الآن.

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بقلم عمرو حسني