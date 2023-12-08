«تحالف الأحزاب»: المشاركة في الانتخابات تعكس صورة مصر أمام العالم

أكد النائب تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا وعضو مجلس الشيوخ على ضرورة المشاركة بالعملية الانتخابية المقر انطلاقها يوم الأحد المقبل ويتنافس فيها 4 مرشحين على منصب رئيس الجمهورية لولاية رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.

تحالف الأحزاب المصرية

وقال تيسير مطر لـ«الوطن» إن المشاركة بالعملية الانتخابية تعد واجبا وطنيا على كل فرد من أفراد المجتمع باعتباره نداء من مصرنا الغالية نحو البناء والتنمية ورد الجميل لفضلها علينا جميعًا

أضاف أمين تحالف الأحزاب المصرية: «مشاركتنا بالعملية الانتخابية ستلعب دورا مهما في انعكاس صورة مصر أمام العالم في حب الوطن».

الانتخابات الرئاسية 2024

وتطرق أمين عام تحالف الأحزاب المصرية للحديث عن العملية الانتخابية وقال إن الماراثون الرئاسي المقر انطلاقه خلال الأيام المقبلة يتميز بالتعددية والتنافسية حيث يتنافس 4 مرشحين ببرامج رئاسية مختلفة على منصب رئيس الجمهورية الأمر الذي يتيح أمام كافة الناخبين التعرف على وجهات نظر معددة تجاه المتطلبات المجتمعية.

ومن المنتظر أن تنطلق أولى أيام الانتخابات الرئاسية يوم الأحد المقبل على أن تستمر لمدة 3 أيام متتالية.