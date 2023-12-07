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تحالف الأحزاب المصرية ينعى الراحل خليفة رضوان نائب جرجا

كتب:

محمد أيمن سالم
01:42 م | الخميس 07 ديسمبر 2023
النائب تيسير مطر

النائب تيسير مطر

نعى النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، النائب خليفة رضوان نائب جرجا، وقدم باسمه ونيابة عن قيادات تحالف الأحزاب المصرية خالص العزاء لأسرة الفقيد، داعيًا الله أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.

قيادات إرادة جيل ينعون النائب خليفة رضوان 

كما نعى أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين عام حزب إرادة جيل، النائب الراحل.

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