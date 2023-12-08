كل ما تود معرفته عن مشروع إسكان المحروسة.. وحدات سكنية وإدارية وتجارية

يُعد مشروع إسكان المحروسة إنجازًا كبيرًا للدولة المصرية؛ بحسب وما وصفه تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حيث يُسهم في توفير مسكن آمن للأهالي الذين كانوا يعيشون في العشوائيات الخطرة.

أبرز مزايا مشروع إسكان المحروسة

وفق التقرير، يُسهم المشروع في تحسين جودة الحياة في هذه المناطق، ويساعد على تحقيق التنمية المستدامة، كما يُعد مشروع «إسكان المحروسة» نموذجًا يحتذى به في مواجهة مشكلة العشوائيات الخطرة.

ويؤكد هذا المشروع على التزام الدولة المصرية بتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة.

يتكون مشروع إسكان المحروسة من 4913 وحدة سكنية و129 وحدة إدارية وتجارية، بتكلفة 940 مليون جنيه، وبحسب تقرير مركز المعلومات، يقع على مساحة 51 فدانًا في منطقة النهضة بمدينة السلام بمحافظة القاهرة.

مكونات المشروع

تتميز الوحدات السكنية في المشروع بأنها مصممة وفقًا لأعلى معايير الجودة، وتتكون من غرفتين وصالة، بمساحة 76 مترًا مربعًا، كما يضم المشروع العديد من المرافق الخدمية، مثل المدارس والمستشفيات والأسواق.