«معلومات الوزراء»: 64% من المواطنين يتوقعون شتاء أكثر برودة هذا العام

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عن نتائج استطلاع الرأى الذى أجراه حول معرفة المصريين بخطورة التغير المناخي، أن 64% من المواطنين بالعينة في استطلاع أكتوبر 2023 توقعوا أن يكون شتاء هذا العام أكثر برودة من شتاء العام الماضي.

توجهات المواطنين لمخاطر المناخ

وأوضح المركز على الموقع الرسمي له، أن مركز «يوجوف» أجرى استطلاعا للرأي لصالح صندوق النقد الدولي، على عينة من 30000 مواطن بالغ في 28 دولة حول العالم منهم مصر، للتعرف على مدى وعي المواطنين في تلك الدول بالسياسات التي شبعها دولهم للحد من آثار التغير المناخي، لإلقاء هذا الاستطلاع الضوء على توجهات المواطنين في تلك الدول لمخاطر المناخ وتفضيلاتهم للسياسات المناخية، وكذلك تفضيلاتهم لدعم البنية التحتية الخضراء، والتقنيات منخفضة الكربون.

وجمعت البيانات عبر الإنترنت خلال الفترة من 5 يوليو إلى 11 أغسطس 2022، وسوف يتم التركيز على عرض النتائج التي تخص مصر حيث تمتلك أهم نتائج الاستطلاع فيما يلي:

دعم مصادر الطاقة المتجددة

- %68 من المصريين أكدوا أنّهم على علمٍ بسياسات دعم مصادر الطاقة المتجددة التي تتخذها الحكومة في إطار الحد من آثار تغير المناخ، وبلغت هذه النسبة 66% في المملكة العربية السعودية، وتجدر الإشارة إلى أن هذه النسبة قد بلغت أعلاها في كل من بريطانيا (79%)، وكل من أستراليا وبولندا (76%) لكل منهما.

- 43% من مواطني مصر بالعينة أفادوا بأنهم على وعي بالقوانين واللوائح التي تحد من انبعاثات الكربون.

- %55 يؤيدون السياسات التي تدعم التكنولوجيا منخفضة الكربون أو مصادر الطاقة المتجددة، يليها تأييدهم لسياسات تسعير الكربون 43%، ثم جاء تأييدهم للسياسات التي تحد من الانبعاثات الربونية 35%.

- %51 من العينة بمصر يرون أن كل الدول ينبغى أن تتقاسم مسؤولية مواجهة التغير المناخي، مقابل 28% يرون أن الدول الغنية فقط هي التى يجب أن تتحمل بمفردها.