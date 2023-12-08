أستاذ علاقات دولية: المجتمع الدولي أعلن رفضه جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

قال الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، إن هناك رفض كبير من قبل المجتمع الدولي، لما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي من تسليح المستوطنين، والسماح لهم باستهداف المواطنين في الضفة الغربية.

تحرك المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي

وأضاف الدكتور حامد فارس، خلال مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، إن هناك تحرك واضح بعد إشارة الرئيس الأمريكي بسحب التأشيرات من المستوطنين الذين سيذهبون إلى الولايات المتحدة، حتى يُعاقب المستوطن الذي يرتكب جريمة، أو يحمل السلاح في الضفة الغربية، وطالب بضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف الجرائم التي يمارسها الإسرائيليون بحق الفلسطينيين.

وتابع: الولايات المتحدة الأمريكية، وضعت نفسها بخندق واحد مع إسرائيل، في مواجهة أكثر من 160 دولة، خاصة أن 120 دولة وافقت على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والعمل على حماية المدنيين، وتعد الولايات المتحدة هي الخاسر الأكبر قبل إسرائيل.