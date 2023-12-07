ضياء رشوان: الدولة تمتلك كل الأدوات للحفاظ على أرضها وأمنها القومي

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنه لا يستطيع أحد فرض الأمر الواقع بالقوة، وأن الدولة المصرية تمتلك كل الأدوات للحفاظ على أرضها وأمنها القومي.

إدخال 3313 شاحنة

وأضاف «رشوان» في تصريحات صحفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم، أنه منذ بدء دخول المساعدات لقطاع غزة، تم إدخال 3313 شاحنة مواد غذائية وإغاثية ووقود وغاز منزلي، إلى جانب استقبال 682 مصابًا وإجلاء 11067 من المصريين والرعايا الأجانب من قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

وتابع: «المبادئ الرئيسية التي حكمت الموقف المصري منذ اندلاع الحرب والأزمة، هي أن القضية الفلسطينية تعد قضية أمن قومي مصري، ولذا فالقيادة السياسية المصرية تتحرك تجاهها بكل الجدية المتناسبة معها، والمتسقة مع الدور المصري التاريخي والثابت الداعم لها ولإقامة دولة مستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود يونيو 1967».