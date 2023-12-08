عاجل.. إسرائيل: بايدن حدد موعد نهاية الحرب على غزة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن، حدد لإسرائيل نهاية عام 2023، سقفًا زمنيًا لإنهاء الحرب في قطاع غزة، حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى نبأ عاجل، مساء الجمعة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد 313 شخصا وإصابة 558 نقلوا إلى المستشفيات في قطاع غزة خلال الساعات الماضية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى نبأ عاجل، منذ قليل.

كما أكدت أن الوضع الصحي في جنوب قطاع غزة كارثي للغاية والمستشفيات فقدت قدراتها الاستيعابية في الأقسام والعنايات المركزة، وبلغت نسبة الإشغال 262 % .

وأعلنت استشهاد 17487 شخصًا واصابة 46480 جراء العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر.

وأوضحت أن الاحتلال يمنع وصول سيارات الإسعاف لإخلاء الجرحى والشهداء من المناطق التي تتواجد فيها قواته العسكرية والجرحى ينزفون حتى الموت.