الوطنية للانتخابات توجه المواطنين بطرق الاستعلام عن مقارهم الانتخابية بالمجان

وجهت الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة للمواطنين عبر صفحتها على «فيسبوك» بطرق الاستعلام عن مقار لجانهم مجاناً، وذلك عن طريق الاتصال بـ 5151 أو إرسال رسالة لـ5151.

وجاء نص البيان كالتالي: «السادة الناخبين، يمكنكم الاستفادة من خدمة الاستعلام المجانية عن مكان لجنتك الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية ورقمك في الكشوف الانتخابية، من خلال إرسال رسالة برقمك القومي إلى 5151 من أى تليفون محمول أو من خلال الاتصال برقم 5151 من أى تليفون محمول واتباع الإجراءات، وسيتم الرد عليكم برسالة بنتيجة الاستعلام».