احذر شحن الهاتف ليلا.. نصائح مهمة للحفاظ على العمر الافتراضي للبطارية

هناك الكثير من العادات الخاطئة التي يتبعها الأشخاص وتسبب نفاد شحن بطارية الهاتف المحمول، فأحيانا قد يتعلق الأمر بطريقة استخدام الشخص للهاتف ونوعية التطبيقات المثبتة عليه، أو ربما يكون بسبب الشحن الخاطئ للبطارية ما يتسبب في ضعفها، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير الطريقة الصحيحة لشحن بطارية الهاتف الذكي.

وفي هذا الأمر قال خبير تكنولوجيا المعلومات أليكسي أوتشاكين، إنه من الضروري عدم شحن بطارية الهاتف الذكي في السيارة، وذلك لأن بطارية الهاتف قد يتغير الجهد الكهربائي لها، ما يؤثر بشكل سلبي على أدائها، وفقا لما ذكرته قناة «روسيا اليوم» نقلا عن موقع Gazeta.Ru.

أفضل طريقة لشحن البطارية

وتابع خبير تكنولوجيا المعلومات أنه يجب عدم شحن الهاتف الذكي من 0 إلى 100% لأنه يشكل خطرا كبيرا على البطارية، كما أن ترك الهاتف لفترة طويلة بعد شحنه كاملا متصلا بالكهرباء يمكن أن يؤدي إلى فقدان حالة البطارية، لذلك يجب فصل الشاحن عندما يصل مستوى الشحن إلى 80- 90%.

يفضل شحن بطارية الهاتف في الصباح بدلًا من ذلك، أثناء تناول الإفطار أو على مكتب العمل، وبهذه الطريقة سيكون من الأسهل مراقبة نسبة البطارية أثناء الشحن، كما أن إعادة شحن الهاتف بالكامل لا يعد أمرًا مدمرًا لبطارية الهاتف، ولكن إعادة شحنها بالكامل في كل مرة سيقلل من عمرها الافتراضي وفقا لما ذكره موقع «techadvisor».

عمر بطارية الهاتف

تتحلل بطاريات الهاتف، بمرور الوقت، ما يعني أنها غير قادرة بشكل متزايد على الاحتفاظ بنفس القدر من الطاقة، في حين أنه ينبغي أن يكون عمرها الافتراضي ما بين 3 إلى 5 سنوات، أو ما بين 500 إلى 1000 دورة شحن، فإن بطارية الهاتف التي يبلغ عمرها 3 سنوات لن تستمر أبدًا في العمل كما كانت في السابق.