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مندوب روسيا بالأمم المتحدة: لا نقبل أي مخططات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة

كتب:

أحمد شوقي
06:34 م | الجمعة 08 ديسمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن بلاده لا تقبل أي مخططات لتهجير السكان الفلسطينيين في قطاع غزة ودفعهم نحو الجنوب، وأن إسرائيل تستهدف تهجير الفلسطينيين من غزة وجعل الحياة في القطاع غير مستقرة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وتابع مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة أن على الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية إيصال المقومات الأساسية للحياة إلى السكان في قطاع غزة، ولدينا مؤشرات حول استهداف متعمد لمنشآت تحميها القوانين الدولية في قطاع غزة.

وأضاف فاسيلي نيبينزيا: «يجب علينا أن نعتمد مشروع القرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأن منظومة الرعاية الصحية في قطاع غزة تنهار والمستشفيات تحولت إلى ساحة للمعارك، ويجب العمل صفا واحدا لوقف معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة».

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بقلم أحمد شوقي