قناة القاهرة الإخبارية: لا مفر ولا مكان آمن في غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا تلفزيونيا بعنوان «لا يوجد مفر ولا مكان آمن في غزة.. أهل القطاع يعيشون في خوف وخطر مستمر».

لا مكان آمن بقطاع غزة

وأكد التقرير أنه لا يوجد مكان آمن في غزة أو مفر ولا ثقة في عدو مخادع يرتكب أبشع جرائم الحرب دون ردع ولا حساب، حيث يبحث أهل غزة عن أمتار آمنة في أرضهم، فيلتزمون بالمكوث أينما زعم العدو الإسرائيلي بأن هذا المكان بعيد عن الخطر، لكن الفلسطيني يفجأ بالغدر عندما تقصف تلك الأماكن.

أهل غزة يعيشون في خوف متواصل وخطر

وصار أهل غزة لا يعيشون فقط في خطر، وإنما في خوف متواصل حيث يشعرون بأن القذائف سوف تلاحقهم في أي مكان يتواجدون بها، فلا يوجد سنتيمتر واحد آمن في غزة، ولا بيت ولا خيمة ولا ملجأ ولا مستشفى ولا كنيسة حتى المنشآت التابعة للمنظمات الأمية مهددة هي الأخرى، فلا صدق في ادعاءات عدو ماكر يدفع أهل البلد المسالمين العزل بالرحيل من هنا إلى هناك، ليصدموا أن المصير واحد هنا أو هناك.