ممثل إسرائيل بمجلس الأمن ينتقد جوتيريش لاستخدامه المادة 99
كتب:
محمد عزالدين
06:37 م | الجمعة 08 ديسمبر 2023
القاهرة الإخبارية
انتقد ممثل إسرائيل في مجلس الأمن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لاستخدامه المادة 99 لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
وزعم ممثل إسرائيل أن الفصائل الفلسطينية هي المسؤولة عن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، كما زعم بفبركة الصحة الفلسطينية لأرقام الضحايا الفلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية.
وأوضح أن أرقام الأمم المتحدة التي أعلنها «جوتيرش» في جلسة مجلس الأمن «مشوهة»، مشككا في التقارير الأممية.