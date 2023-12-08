ممثل إسرائيل بمجلس الأمن ينتقد جوتيريش لاستخدامه المادة 99

انتقد ممثل إسرائيل في مجلس الأمن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لاستخدامه المادة 99 لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وزعم ممثل إسرائيل أن الفصائل الفلسطينية هي المسؤولة عن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، كما زعم بفبركة الصحة الفلسطينية لأرقام الضحايا الفلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية.

وأوضح أن أرقام الأمم المتحدة التي أعلنها «جوتيرش» في جلسة مجلس الأمن «مشوهة»، مشككا في التقارير الأممية.