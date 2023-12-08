مجلس الأمن يصوت اليوم على قرار بوقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بأن مجلس الأمن الدولي يصوت اليوم على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة.

وفي سياق منفصل، أكد البيت الأبيض، أن مسيرات وصواريخ الحوثيين في البحر الأحمر تسببت في وقف الملاحة وعطلت البحارة، لافتًا إلى أن قواتها كافية في منطقة البحر الأحمر ولا نية لإرسال المزيد منها.

وتابع البيت الأبيض أن الجمهوريين في الكونجرس منحوا بوتين «هدية»، لرفضهم مشروع قانون لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا، مشيرًا إلى أن هناك نقاش يومي مع الشركاء في المنطقة، لمحاولة التوصل إلى هدنة جديدة في غزة، مؤكدًا أن ما يحدث في البحر الأحمر مشكلة عالمية تتطلب حلا دوليا.