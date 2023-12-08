ممثل فرنسا بالأمم المتحدة: ندين عنف المستوطنين المتطرفين بالضفة الغربية

قال نيكولاس دي ريفيير، ممثل فرنسا لدى الأمم المتحدة إنه يجب إعادة فتح أفق سياسي على أساس حل الدولتين وإنفاذه بشكل فوري، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وتابع ممثل فرنسا لدى الأمم المتحدة: «ندين العنف الذي يرتكبه المستوطنون المتطرفون بالضفة الغربية».

وأوضح ممثل فرنسا لدى الأمم المتحدة أن الوضع الإنساني في غزة كارثي ونكرر مطالبتنا بهدنة إنسانية فورية.