مندوب مصر بالأمم المتحدة: مجلس الأمن عجز عن أداء واجبه في وقف إطلاق النار بغزة

قال السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر بالأمم المتحدة، إنه يتحدث باسم المجموعة العربية، مذكرا الجميع بأن الأمم المتحدة أنشأت تحت رحم معاناة بشرية هائلة في أثناء الحرب العالمية الثانية بهدف منع تكرارها، ووضعت الدول المؤسسة لميثاق الأمم المتحدة نصب أعينها أن الهدف الأسمى لهذه المنظمة والمهمة والواجب الأول لمجلس الأمن هو ما نص عليه الميثاق.

غياب العدل والمساواة والإنصاف

وأضاف «عبدالخالق»، خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن، بشأن مشروع قرار يقضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن العالمين العربي والإسلامي وكل الشعوب المحبة للسلام والعدل وكل صاحب ضمير حي بات ينظر إلى دور هذه المنظومة والمجلس وتحديدا في هذه الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي تحيق بالشعب الفلسطيني الأعزل بكثير من الغضب والاتهام والانتقاد لغياب العدل والمساواة والإنصاف.

مجلس الأمن عجز لمدة شهرين عن أداء واجبه في وقف إطلاق النار

وأشار إلى أن مجلس الأمن عجز لمدة شهرين عن أداء واجبه في وقف إطلاق النار، بل وبات فيه مع الأسف من يعرقل هذا الوقف ويمنعه في سابقة خطيرة ستؤثر حتما، إن لم تكن أثرت بالفعل، على مصداقية منظمة الأمم المتحدة في التعامل مع الأزمات الحالية والمستقبلية.