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وفاة شقيق الفنان طاهر أبو ليلة

كتب:

أحمد عبد الرحمن
08:04 م | الجمعة 08 ديسمبر 2023
طاهر أبو ليلة

طاهر أبو ليلة

أعلن الفنان طاهر أبو ليلة، وفاة شقيقه محمد فاروز، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

طاهر أبو ليلة يعلن عن وفاة شقيقه

وكتب طاهر أبو ليلة: «توفي الي رحمه الله اخي  محمد فاروز، إنا لله وإنا إليه راجعون والعزاء غدا بإذن الله ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم».

وكان طاهر أبو ليلة، شارك مؤخرا، في فيلم «مستر إكس»، الذي عُرض بجميع دور العرض بمصر والوطن العربي، والتي كانت تدور أحداثه حول تسبب عقدة نفسية قديمة لدى إكس في إنشاء منظمة سرية، يسعى من خلالها بدفع الرجال لطلاق زوجاتهم، ولكن تنشأ قصة حب بينه وبين محامية تضعها الظروف في طريقه، فيحاول جاهدا إبعادها عن كل المخاطر.

وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد فهمي، أوس أوس، هنا الزاهد، محمد أنور، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، محمود حافظ، صبري فواز، وعدد أخر من ضيوف الشرف، وكان من إخراج أحمد عبد الوهاب

 

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