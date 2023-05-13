نجوم الفن يهنئون أحمد فهمي علي فيلم مستر أكس: تحفة

هنأ عدد من الممثلين الفنان أحمد فهمي على فيلمه الجديد «مستر أكس» بعد طرح البرومو الدعائي للفيلم، والمقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل.

وجاءت تعليقات نجوم الفن على أحمد فهمي كالتالي: كتب محمد أنور عبر إنستجرام: «يلا بينا بقى»، بينما كتب كل من محمد محمود عبد العزيز وياسمين جمال «ألف مبروك»، وعلقت منة فضالي قائلة: «تحفة»، بينما قال أمير شاهين: «ألف مبروك حبيبي».

فيلم مستر إكس

فيلم مستر إكس يشارك في بطولته بجانب أحمد فهمي عدد كبير من نجوم الفن والكوميديا أبرزهم: بيومي فؤاد، محمد أسامة «أوس أوس»، محمد أنور، هنا الزاهد، محمود حافظ، رحاب الجمل، كما يضم الفيلم عدد من ضيوف الشرف، والعمل فكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، وقصة أماني التونسي، وسيناريو وحوار أحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد عبدالوهاب.