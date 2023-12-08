المقرر الأممي السابق لحقوق الإنسان بفلسطين: قطع الإمدادات عن غزة جريمة كبرى

قال المقرر الأممي السابق لحقوق الإنسان بفلسطين «ريتشارد فولك»، إنّ السياسة التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي مرفوضة كليًا، وسيتم حماية الشعب الفلسطيني بكل الطرق الممكنة، حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الخميس.

قطع الإمدادات عن الشعب الفلسطيني

وتابع «ريتشارد» أن قطع الإمدادات عن الشعب الفلسطيني في غزة جريمة كبرى، والعدوان انتهاكا صريحا لقرار مجلس الأمن 242، ولا يوجد فعل على الأرض لوقفه.

وأوضح أن العدوان على غزة جزء من المخطط الإسرائيلي للتطهير العرقي في فلسطين، مشيرا إلى أن المستوطنين يتمادون في عدوانهم بالضفة الغربية لضمها إلى إسرائيل.