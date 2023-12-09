عاجل.. الزمالك يتفق مع رمضان صبحي لضمه نهاية الموسم

أكد الإعلامي مهيب عبدالهادي، أن رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، سينتقل إلى نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة بشكل رسمي، وذلك بعد استبعاده خلال الفترة الماضية من منتخب مصر منذ تولي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة.

مهيب عبدالهادي: رمضان صبحي سينتقل إلى نادي الزمالك

وقال الإعلامي مهيب عبدالهادي في تصريحات تلفزيونية إن أن رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز سينتقل إلى نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، ربما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مشيرا إلى أنه حدث بالفعل اتفاق بين الطرفين.

رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز

ومن المقرر أن ينتهي عقد رمضان صبحي مع نادي بيراميدز بنهاية الموسم المقبل، ويبحث مسؤولو النادي السماوي تجديد عقود اللاعب واستمراره ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة أن اللاعب ركيزة أساسية في تشكيل المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق.

حسين لبيب رئيس نادي الزمالك

ويرغب مسؤولو نادي الزمالك، في التعاقد مع رمضان صبحي، وذلك لتدعيم الخط الهجومي للفريق في الموسم المقبل، بعد حل أزمة القيد التي تواجه النادي في الوقت الحالي.