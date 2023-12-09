قوات الاحتلال تقتحم مخيم بأريحا.. وسقوط 3 شهداء نتيجة القصف بخان يونس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ دقائق مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا، ضمن سلسلة الاقتحامات التي تنفذها قوات الاحتلال في العديد من المدن والمخيمات الفلسطينية، بحسب ما نشرته القاهرة الإخبارية.

سقوط 3 شهداء نتيجة قصف إسرائيلي بخان يونس

كما سقط 3 شهداء في قصف إسرائيلي لمنزل جنوب خان يونس، كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة سلفيت بالضفة الغربية، بحسب القاهرة الإخبارية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت عن استشهاد 6 أشخاص نتيجة اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لمخيم الفارعة بشمال شرق الضفة الغربية.