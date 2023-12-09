مستشار الرئيس الفلسطيني: واشنطن لا يمكن أن تكون وسيطا نزيها في أحداث غزة

قال محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، لقناة «القاهرة الإخبارية» إن فشل مجلس الأمن في تمرير مشروع قرار لوقف العدوان على غزة بسبب السياسة الأمريكية.

وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني أن الفيتو الأمريكي ضد مشروع قرار وقف العدوان على غزة يؤكد أن واشنطن لا يمكن أن تكون وسيطا نزيها.

وأوضح مستشار الرئيس الفلسطيني أن ما سنبحث في كل الخيارات لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة بعد الفيتو الأمريكي.