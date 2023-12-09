صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة كتب: أحمد شوقي 03:56 ص | السبت 09 ديسمبر 2023 مستوطنات غلاف غزة أعلنت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها أن صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: تعليق الرحلات الجوية بإقليم كردستان بسبب تهديد أمني كبير القاهرة الإخبارية: انفجارات في تل أبيب إثر إطلاق رشقات صاروخية مكثفة «القاهرة الإخبارية»: إدخال 3 شاحنات وقود تحمل 90 ألف لتر سولار إلى غزة عبر رفح قناة القاهرة الإخبارية: لا مفر ولا مكان آمن في غزة القاهرة الإخبارية غلاف غزة بقلم أحمد شوقي