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صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

كتب:

أحمد شوقي
03:56 ص | السبت 09 ديسمبر 2023
مستوطنات غلاف غزة

مستوطنات غلاف غزة

أعلنت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها أن صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة. 

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بقلم أحمد شوقي