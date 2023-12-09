«معلومات الوزراء» ينشر مقالا عن دور القوى العظمى في مواجهة الأزمات

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنفوجرافيك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إذ سلط مقال نشره موقع «أوراسيا ريفيو» الضوء على التحديات المترابطة التي تواجه العالم، والتي يأتي في مقدمتها المخاوف الصحية، وتغير المناخ، والسعي للحصول على الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى دور القوى العظمى في مواجهة تلك التحديات.

دور القوي العظمي في مواجهة الأزمات العالمية

- الأزمة الصحية العالمية التي أحدثتها جائحة كورونا أكدت الحاجة الملحة إلى بذل المزيد من الجهد والتعاون بين القوى العظمى لتعزيز أنظمة الرعاية الصحية.

- تتطلب أزمة المناخ المتفاقمة اتخاذ إجراءات منسقة للتخفيف من حدة التدهور البيئي والحد من انبعاثات الكربون، والانتقال نحو الممارسات المستدامة.

- وقوع أزمة صحية في دولة ما من شأنه التسبب في اضطرابات اقتصادية واجتماعية في باقي دول العالم.

- القوى العظمى تتحمل المسؤولية التاريخية عن الجزء الأكبر من انبعاثات الغازات الدفيئة.