«معلومات الوزراء»: 57 مليار جنيه لمشروعات السياحة والآثار في 9 أعوام

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، انفوجرافيك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن على مدار 9 سنوات، تعمل وزارة السياحة والآثار على تحسين ورفع جودة الخدمات السياحية المقدمة للسائحين ليحصلوا على تجربة سياحية متميزة، وذلك كهدف من أهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة وتحقيق نمو كبير في صناعة السياحة في مصر، من خلال إتاحة الوصول إلى المقصد السياحي المصري بصورة أكبر، ومضاعفة عدد مقاعد الطيران إلى مصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، والعمل على تشجيع وتحسين مناخ الاستثمار، وتحسين التجربة السياحية بالمقصد السياحي المصري.

57 مليار جنيه تكلفة مشروعات بالسياحة

- 47 معرضًا للسياحة العربية تم إقامتها.

- 253 معرضًا دوليا وإقليمياتم إقامتها؛ من بينها معرض آثار توت عنخ آمون" في باريس.

أول مصنع للمستنسخات الأثرية في مصر

- افتتاح أول مصنع للمستنسخات الأثرية في مصر.

- تم الانتهاء من تسجيل الآثار الإسلامية المنقولة لأول مرة، وتسجيل وتوثيق وحصر الآثار اليهودية المنقولة.

- افتتاح أول متحف بالشراكة مع القطاع الخاص «متحف الغردقة»

- 85 مشروعًا تم افتتاحها بطاقة 10729 غرفة فندقية و34183 وحدة إسكان سياحي.

- 3.06 مليار جنيه دعما لتنفيذ مشروعات الآثار الكبرى.

- 29 متحفا تم إعادة تأهيلها وتطويرها وافتتاحها بمختلف المحافظات.

- 221 مشروعا أثريًا تم ترميمها وتطويرها وخفض مشروعًا منسوب المياه الجوفية لها.

- 270 بعثة من 25 دولة إجمالي عدد البعثات المصرية والأجنبية المشتركة العاملة في مصر الآن.

- 509 مهرجانات ومؤتمرات ومعارض داخليه تمت إقامتها.

- 100 كشف أثري بمختلف المحافظات كشف خاصة المنيا وسقارة والأقصر.

- 363 مليون جنيه تكلفة تطوير مشروع مسار طريق الكباش بالأقصر.