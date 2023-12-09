حلاوة: أثق فى قدرة المصريين على الإقبال الكبير فى الانتخابات الرئاسية

قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن غدا الأحد 10 ديسمبر هو يوم مشهود فى تاريخ السياسة المصرية لأنه سيشهد أكبر استحقاق سياسى وهو الانتخابات الرئاسية التى يتنافس فيها أربعة مرشحين على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه يثق فى إقبال جميع فئات الشعب المصرى من الشباب والنساء والشيوخ على المشاركة فى الإدلاء بأصواتهم فى هذه الانتخابات لأنها تصويت على استقرار الوطن وسلامته فى محيط عاصف من الأزمات والحروب وإعادة تشكيل خارطة المنطقة بالكامل.

وأضاف محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب مشروع عظيم للنهضة بالدولة المصرية وإعادة بناء مؤسساتها وقطاعاتها الإنتاجية على أحدث الأسس العلمية والتكنولوجية ، وشهدنا خلال السنوات العشر الماضية آلاف المشروعات العملاقة فى جميع المجالات من الصحة والتعليم والصناعة والزراعة والرى والكهرباء والطاقة المتجددة إضافة إلى إعادة بناء قواتنا المسلحة بأحدث الأسلحة لتواجه المخاطر وتحقق الردع المطلوب لكل من تسول له نفسه الاعتداء على مصالح الوطن الحيوية أو المساس بتراب مصر.

وتابع محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن كل المصريين يمتلكون الوعى الكافى لإدراك ضرورات المرحلة وما تتطلبه من قيادة شجاعة جسورة تسطيع المحافظة على استقرار وامن البلاد وأن تقف فى وجه الطامعين وطلائع الاستعمار الجديد ، وليس أجدر بهذا الاستحقاق فى هذا التوقيت الدقيق من الرئيس القائد عبد الفتاح السيسي الذى حمل روحه على كفه وأنقذ الوطن من سطوة الجماعات الإرهابية المتطرفة ومنع نشوب حرب أهلية كانت تهدد استقرار مصر إلى الأبد وتفتح الباب لتشريد ملايين المواطنين على غرار ما نرى حولنا فى حروب إبادة لا يعرف فيها المستعمرون الرحمة ولا يعملون حسابا للقانون الدولى أو لمعايير الإنسانية وحقوق الإنسان.

واشار محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إلى أن السيدات المصريات فى مقدمة الفئات التى ستشارك بقوة فى الاستحقاق الرئاسى غدا ، نظرا لما حصدته المرأة المصرية من مكاسب حقوقية ضخمة على كافة المستويات خلال السنوات العشر الأخيرة بعض هذه المكاسب غير مسبوق فى تاريخ الحياة السياسية والتشكيلات الحكومية، من خلال مجموعة التشريعات التى وفرت لها التمكين الكامل والانحياز الإيجابى، سواء فى المجالس التشريعية أو مؤسسة القضاء أو المناصب الرسمية العليا، لتعطى مثلا واضحًا على تكامل عناصر المجتمع المصرى وقدرتهم على الإسهام فى إستراتيجية النهضة بالجمهورية الجديدة.

واعتبر محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن الشباب الذين يمثلون الأغلبية النشطة فى المجتمع سوف يكون لهم دور بارز فى الانتخابات الرئاسية غدا ، من خلال المشاركة الكبيرة والتصويت بكثافة على الاستقرار والنهضة واستكمال المسيرة الناجحة للجمهورية الجديدة، وضمان مستقبل زاخر بالفرص التنموية للأجيال الجديدة، مشيرًا إلى أن الشباب حظوا باهتمام كبير خلال السنوات العشر الماضية تحت حكم الرئيس السيسي من خلال تطوير ملفات التعليم والتعليم العالى وتطوير التعليم الفنى وربط الخريجين بسوق العمل فى مصر والعالم وتطوير البنية الرقمية فى المدارس وإنشاء العديد من الجامعات التكنولوجية الجديدة.

وأوضح محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، أن التصويت غدا فى الانتخابات الرئاسية سيكون تصويتا على استكمال مسيرة الاستقرار والتنمية للرئيس القائد عبد الفتاح السيسي ومواصلة الإنجازات العظيمة فى جميع المجالات، رغم الظروف والأزمات الطاحنة التى تعصف بالمنطقة والعالم، والتى تتسبب فى أكبر أزمة اقتصادية عالمية منذ عقود وكذلك فى ارتباك سلاسل الإمداد والتموين وحركة النقل وقلة المعروض من المواد الغذائية والمواد البترولية ومشتقاتها.