عضو مجلس الشيوخ: فلسطين قضية جيل كامل

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن القضية الفلسطينية قضية جيل كامل، وبدأت الآن تدخل مع الجيل الجديد، وتحتوي على قدر كبير من العاطفة، مشيرًا إلى أن جزء من عدم الفهم للقضية الفلسطينية، يتمحور حول كيفية التعامل، فالبعض يريد استخدام السلاح والرد على ما تقوم به إسرائيل، والبعض يريد استخدام السياسة فقط.

أي استراتيجية يجب أن تعتمد من العالم العربي

وتابع «سعيد»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «المشهد»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأربعاء، أن أي استراتيجية يجب أن تعتمد من العالم العربي، يجب أن تُوصلنا إلى حل الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وتحقيق هذه الاستراتيجية يكون من خلال الكثير من الوسائل، مشيرًا إلى أن الطرف الآخر لا يجب أن ننظر إليه على أنه عدو أو منافسًا فقط، ولكنه طرف يجب أن نسعى لتحويلة من أجل تحقيق الأهداف العربية.

السادات قام بفتح العلاقات مع إسرائيل

وأضاف أن الاستراتيجية المصرية لتحرير سيناء امتزج فيها السلاح بالسياسة، مشيرًا إلى أن قضايا التحرير وخلافه يجب أن يكون للسلاح فيها دور، فمثل هذه القضايا لا تحل فقط بالسياسة.

وأشار إلى أن الرئيس الراحل أنور السادات قام لأول مرة بفتح العلاقات مع إسرائيل، وهذا الأمر كان ينظر إليه باستغراب في هذا الوقت، ولكنه نجح في النهاية في إعادة كل الأراضي لمصر، مشيرًا إلى أن المشكلة الفلسطينية الحقيقية تتمثل في انقطاع العلاقة ما بين السياسة والسلاح.