خبير اقتصادي: تخصيص حصيلة بيع سندات الروبية الهندية في تمويل المشروعات

قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن قيام مصر بدراسة إصدار سندات بالروبية الهندية بقيمة 500 مليون دولار وذلك خلال العام المقبل يساهم بشكل كبير في وجود مصادر تمويلية بديلة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ما يؤدي إلى الخروج من سيطرة مؤسسات التمويل الدولية، وبالتالي يكون هناك تعدد في المصادر التمويلية لذلك قامت مصر من قبل بإصدار سندات بالعملة الصينية.

أهمية إصدار مصر سندات بالعملات المختلفة

وأضاف شعيب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الغرض من إصدار مصر سندات بالعملات المختلفة تنويع مصادر الحصول على الدولار ووفرته وعدم وجود فجوة بين إيرادات ومصروفات الدولة المصرية، كما توسعت الدولة في مظلة الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية.

تنوع في مصادر التمويل

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الدولة المصرية تسعى الفترة الحالية إلى إحداث مواءمة بين تدبير الاحتياجات المالية الخاصة بها والالتزام بالتعاهدات سواء للصندوق الدولي أو البنك الدولي، في حين أن هناك تنوعا في مصادر التمويل والبحث عن مصادر تمويل أخرى تكون أكثر مرونة واستجابة للاحتياجات التمويلية بدون فرض شروط، مشيرا إلى أن الدولة سوف تأخذ حصيلة البيع الخاصة بالسندات وتستغلها في تمويل المشروعات.