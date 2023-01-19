شروط إنشاء منظمات أهلية.. أبرزها كشف مصادر التمويل

طرق قانونية يجب أن يتبعها الراغبون في إنشاء منظمات أهلية، بهدف تقديم خدماتها للمواطنين الأكثر احتياجا ومساعدتهم في التغلب على الطروف المعيشية، وذلك تجنبا لوقوعهم تحت طائلة القانون.

شروط إنشاء منظمات أهلية

ومن جانبه قال علي محمود الشطوري، المحامي، في تصريح لـ«الوطن»، إنه وفقا للمادة 60 من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي فهناك 5 شروط يجب توافرها لإنشاء منظمات أهلية وهي:

1- اسم المؤسسة على ألا يؤدي إلى اللبس بينها وبين جمعية أو مؤسسة أهلية أخرى تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي أو مع أي مؤسسة عامة بالدولة أو منظمة دولية.

2- نطاق عملها الجغرافي، ومقر مركز إدارتها بجمهورية مصر العربية.

3- الغرض الذي تنشأ المؤسسة لتحقيقه.

4- بيان تفصيلي للأموال المخصصة لتحقيق أغراض المؤسسة.

5- طريقة تنظيم إدارة المؤسسة بما في ذلك طريقة تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وطريقة تعيين المدير، وبالأخص في حالة عدم وجود المؤسسين أو أي منهم لأي سبب من الأسباب.