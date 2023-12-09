أستاذ دراسات سياسية: إسرائيل لم تحقق أهدافها في غزة بعد شهرين من العمليات

قال الدكتور عصام ملكاوي، أستاذ الدراسات السياسية والاستراتيجية، إنّ مشهد العمليات على قطاع غزة في معظم المناطق، سواء كانت من الشمال والوسط والجنوب، يدل بشكل واضح على أنه ثمة تخبط واضح في العمليات العسكرية لدى إسرائيل.

دولة الاحتلال لم تحقق أهدافها بعد شهرين

وأضاف «ملكاوي»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ دولة الاحتلال لم تحقق أهدافها بعد شهرين من العمليات العسكرية في قطاع غزة، وبالتالي فإنها أصبحت أسيرة لهذين الهدفين أمام جنودها وشعبها والعالم الذي يدعمها، على اعتبار أنها القوة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لا تهزم.

الاحتلال لا يستخدم القوة المفرطة

وأشار إلى أن الاحتلال لا يستخدم القوة المفرطة تجاه قوات المقاومة الإسلامية في قطاع غزة، بالإضافة إلى أنه يستهدف قتل كل ما يتحرك على الأرض في قطاع غزة، فكانت القنابل والصواريخ والضربات العسكرية المتتالية على القطاع المدني بالدرجة الأولى.

ونوه الدكتور عضام ملكاوي، إلى أن قادة الاحتلال يعتبروا أن من يقتل في غزة ليس مدنيا، لكنه موالٍ لحماس والمقاومة الإسلامية، بزعم أن المقاومة تستخدم الناسَ في قطاع غزة كدروع بشرية.