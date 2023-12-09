جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الأطباء والمعلمين في قطاع غزة

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «آلة الحرب مستمرة.. جيش الاحتلال يستهدف الأطباء والمعلمين في قطاع غزة».

وقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأطباء، واستهدف الصحفيين واغتال المعلمين، منذ بدء عدوانه العسكري على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الماضي.

وكشف العدوان على قطاع غزة، عن الوجه القبيح للاحتلال؛ إذ لم تكتفِ آلة الحرب الإسرائيلية باستشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، بل وصلت إلى الاستهداف المتعمد للنخب والشخصيات العلمية والأكاديمية في غزة، وهي السياسة التي اتبعها جيش الاحتلال من أجل إنهاء مقومات الحياة الأساسية لأكثر من مليوني فلسطيني موجودين في القطاع المحاصر.

معاناة القطاع الطبي في غزة

ووصلت المعاناة في غزة إلى القطاع الطبي؛ إذ استهدف جيش الاحتلال أكثر من 250 شهيدا من أعضاء المنظومة الطبية، وهو ما أضاف عبئا جديدا على القطاع الذي يعاني من التدهور الشديد، جراء النقص الحاد في المستلزمات الطبية والدواء.

ولم ينج من مأساة قطاع غزة، معلموها أيضا؛ إذ جرى استشهاد المئات منهم بدم بارد، جراء استهداف جيش الاحتلال لهم، وهو ما يجعل هذه الفترة الأكثر دموية بالنسبة للنخب الفلسطينية طيلة جولات الصراع السابقة.