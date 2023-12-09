محافظ دمياط تتفقد المقار الانتخابية للوقوف على جاهزيتها غدا

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، جولة تفقدية، لعدد من المقار الانتخابية للوقوف على جاهزيتها وإتمام كافة الاستعدادات لانطلاق عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية غدًا لمدة ثلاثة أيام من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءًا، حيث تم ربط تلك الجولة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والتي يتم من خلالها متابعة كافة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية لحظة بلحظة.

لجان فرعية تم تفقد مدى جاهزيتها

حيث تفقدت المحافظ اللجان الانتخابية بمدارس الحوراني الابتدائية المشتركة ومناع خليل الثانوية المشتركة و الشهيد المقدم محمد أحمد المنير الإعدادية بنات بمركز فارسكور، ومدرسة المدينة المنورة بمدينة كفر سعد و مدرسة كفر سليمان الإعدادية المشتركة بمركز كفر سعد، كما تفقدت محافظ دمياط مدرستي عباس زاهر الإعدادية المشتركة و 6 أكتوبر الابتدائية.

محافظ دمياط تشدد على المتابعة المستمرة من رؤساء المدن

وتابعت خلال تلك الجولة، جاهزية اللجان لاستقبال الناخبين وتوفير أماكن مخصصة ومجهزة بمظلات لانتظار المواطنين وتوافر وسائل الإنارة و تزويد اللجان بكراسي متحركة لتسهيل حركة كبار السن وذوى الهمم خلال عملية الإدلاء بأصواتهم.

وفى سياق متصل، شددت المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمرور الميداني للانتهاء من كافة الاستعدادات وتكثيف حملات النظافة بمحيط المقار الانتخابية.

ويشار إلى أن الانتخابات الرئاسية ستنطلق غدًا بعدد 10 لجان عامة 141 مركز انتخابى 176 لجنة فرعية متضمنة 5 لجان للوافدين لاستقبال 1111568 ناخب وناخبة.