تموين دمياط تحرر 1699 محضرا في حملات مكبرة على الأسواق

تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بضرورة تكثيف وتشديد الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، جرى تنفيذ حملة للتأكد من توافر السلع والمواد البترولية في الأسواق بأسعار مناسبة، والتزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والموازين المقررة والإعلان بالأسعار الرسمية المعلن عنها.

وأعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط عن تحرير 1699 محضرا ضد المخالفين، خلال الحملات التي شنتها خلال شهر نوفمبر الماضي.

حيث تم تحرير 186 محضرا للمخابز لوجود مخالفات منها نقص وزن رغيف الخبز، وعدم الالتزام بالمعايير والموازين المقررة والعمل دون ترخيص.

متابعة ميدانية مفاجأة على الأسواق

وخلال المتابعة الميدانية التي شنتها المديرية على الأسواق لمتابعة حركة السلع، تم تحرير 1513 محضرا لوجود مخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وأكازيون وهمي وضبط حالات غش تجاري وعدم وجود شهادات صحية والذبح خارج المجازر.

سحب عينات غذائية

وفي السياق ذاته، سحبت المديرية 18 عينة غذائية و 15 أخرى غير غذائية و 38 عينة من الدقيق والنخالة والقمح للتأكد من مطابقتها للمواصفات.