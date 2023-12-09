المسافة صفر تحرقهم.. قوات للاحتلال تقع في كمين أمام الفصائل الفلسطينية بغزة| عاجل

معارك كبيرة تجري حاليا بين عناصر الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في غرب مخيم جباليا بالشمال الشرقي من قطاع غزة، بحسبما ذكر موقع «روسيا اليوم»، والذي أشار إلى ما أعلنته عناصر «حماس» في بيان يكشف عما تواجهه مع العدوان.

معارك مع الاحتلال الإسرائيلي من المسافة صفر

وذكرت الفصائل الفلسطينية، في بيانها الرسمي، أن عناصرها تواجه معارك مع الاحتلال الإسرائيلي من المسافة صفر منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، لافتة إلى توغل العدوان تحديدا من شمال قطاع غزة في مخيم جباليا.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن جنوده من الكتيبة 931 للواء «ناحال» في حالة اشتباك مع عناصر المقاومة الفلسطينية في جباليا، مشيرا إلى وقوع قوة إسرائيلية في كمين وبعدها أرسل لهم تعزيزات، متابعا أنهم تعرضوا لإطلاق نار وبعدها تم إرسال طائرات مسيَّرة بجانب استخدم قذائف الدبابات.

شهود عيان عن الاشتباكات

وقد أفاد موقع «روسيا اليوم» بوقوع اشتباكات ضارية غرب مخيم جباليا مع إطلاق قوات الاحتلال قنابل الإنارة في المنطقة، مع قصف العدوان عمارة سكانية في مواجهة مركز لإيواء النازحين في مخيم جباليا.

ومنذ ساعات، كانت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، طالبت أهالي جباليا والشجاعية والزيتون، بإخلاء منازلهم، ومنع تنقل المدنيين عبر محور صلاح الدين في خان يونس.