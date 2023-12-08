كيف أجبرت الفصائل الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي على الاعتراف بفشله؟

استطاعت الفصائل الفلسطينية من خلال قوتها الناعمة والمتمثلة في الإعلام في إحراج المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن بثت مقطع فيديو مدنة لا تتجاوز الدقيقتين يظهر الكذب الواضح لدانييل هاجاري فيما يتعلق بفشل عملية إنقاذ أحد المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، مما أدى إلى مقتل جنود من الفرقة والمحتجز نفسه.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانييل هاجاري، فشل جنود الاحتلال في إنقاذ المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، مؤكدًا إصابة مقاتلين بجروح خطيرة خلال تنفيذ تلك العملية، وفق صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.

تأكيد فشل الاحتلال الإسرائيلي في إنقاذ المحتجزين

وبحسب تصريحات دانييل في مؤتمر صحفي رسمي عقد منذ قليل، أنه بعد وصول معلومات عن أماكن المحتجزين في قطاع غزة، توجهت فرقة من الجنود وداهمت هدفًا للفصائل، مؤكدًا أنه تم قتل «الإرهابيين» على حد وصفه، لكنهم لم ينجحوا في إنقاذ المحتجزين، وتم توجيه رسائل إلى أهالي المقاتلين الذين أصيبوا في تلك العملية.

وأكد أن الجيش الإسرائيلي سيعمل مع الشاباك بكل السبل لإعادة المحتجزين إلى منازلهم، مضيفًا أن ممثلي الجيش الإسرائيلي على تواصل دائم مع عائلات المحتجزين ويطلعونهم على آخر المستجدات.

وعن رده عما أعلنته الفصائل الفلسطينية حول هذه العملية بالذات، قال إنها حرب نفسيه، تحاول من خلالها نشر الشائعات وإخفاء الحقائق التي لم يتم التحقق منها.

الفصائل الفلسطينية تكذب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي

يأتي هذا المؤتمر الصحفي في الوقت الذي بثت فيه الفصائل الفلسطينية مقطع فيديو قصيرا للمحتجز الإسرائيلي الذي تم قتله فجر اليوم، يظهر الاشتباكات بين المقاتلين.

كما يوضح مقطع الفيديو المنشور صورًا لأسلحة جنود الاحتلال الإسرائيلي التي تم الاستيلاء عليها، وهي ملطخة بالدماء، فضلا عن صورة مقتل المحتجز الإسرائيلي «ساعر باروخ» 25 عامًا والذي كان يسكن في كيبوتس بئيري.