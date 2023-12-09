وكيل «صحة الشرقية» يتفقد العيادات الخارجية استعدادا للانتخابات الرئاسية

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، سير العمل بمبني العيادات الخارجية ومركز الأسنان الجديد، بمستشفى الزقازيق العام، وذلك في إطار متابعة سير ورفع حالة الطوارئ استعدادًا للانتخابات.

أكد وكيل الوزارة، في بيان، تشغيل المبنى منذ عدة أسابيع، بعد تطوير ورفع كفاءة المبنى المكون من دورين، ويعد أحد مشروعات القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية، والمنفذة بمنحه مقدمة من الاتحاد الأوربي بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتكلفة تقديرية بلغت 3 مليون، و432 ألف جنيه، للمساهمة في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة الشرقية، والارتقاء بمستوي معيشتهم.

العيادات الخارجية بالشرقية تستعد للانتخابات

وتفقد وكيل وزارة الصحة، العيادات الخارجية التي تضم التخصصات الطبية المختلفة، ومركز الأسنان، للتأكد من تواجد الأطباء بكافة العيادات، وتوافر الأجهزة الطبية والمستلزمات اللازمة للعمل، كما تفقد عيادة الروماتيزم، والعلاج الطبيعي، وتنظيم الأسرة، وجرى التأكد من توافر وسائل تنظيم الأسرة المختلفة بالعيادة، مؤكدًا أهمية التواصل الفعال بين قسم النساء والتوليد وعيادة تنظيم الأسرة بالمستشفى.

كما تفقد الدكتور هشام مسعود، قسم الجلدية والتناسلية المطور، بما في ذلك وحدة الليزر، والتجهيزات الطبية بالقسم، التي تضم أجهزة: «الديرموسكوب، الوودزلامب، الكي بالتبريد، الكي بالكهرباء، الطرد المركزي، البلازماج، الديرمابن». وفي نهاية الزيارة الصيدلية الخارجي، للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها.

وفي سياق آخر، عقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعًا مع إدارة مستشفى الرمد والفرق الطبية بها، لمتابعة إجراءات رفع درجة الاستعداد القصوى، وخطة التأمين الطبي بالمستشفى، قبل ساعات من انطلاق فعاليات الانتخابات الرئاسية المقرر لها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء.