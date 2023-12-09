«الصحة» تحدد طرق الإصابة بفيروس نقص المناعة «الإيدز».. احذرها

حددت وزارة الصحة والسكان طرق العدوى بفيروس نقص المناعة البشري المسبب للإيدز لتجنبها، وقالت الوزارة إن فيروس نقص المناعة «الإيدز» ينتقل بطرق عدة منها المشاركة في استعمال أدوات الحقن مع شخص مصاب بالفيروس، ونقل الدم الملوث أو مشتقاته بالفيروس المسبب للإيدز، كما ينتقل من الأم المصابة بالفيروس إلى الجنين، خلال الحمل أو في أثناء الولادة أو عن طريق الرضاعة الطبيعية.

طرق انتقال فيروس نقص المناعة البشري

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، والعمل على تحقيق أهاف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة، والبعد عن السلوكيات الخاطئة التي لها أضرار على أجهزة الجسم.

الخطوط الساخنة لمصابي فيروس الإيدز

ودشّنت وزارة الصحة والسكان خطوط للاستفسار الخط الساخن 0233152802، و0233152801، وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين الاتصال بالخطوط الساخنة في حال تلقي أي استفسارات أو تساؤلات الاتصال وسيتم الرد على كل التساؤلات من مصادرها الرسمية.