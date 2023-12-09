«النقل» تنشر صور محطة محمد نجيب ضمن أعمال تنفيذ القطار الكهربائي السريع

نشرت وزارة النقل صورا حديثة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لمحطة محمد نجيب ضمن أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من شبكة القطار الكهربائي السريع «العين السخنة - العلمين – مطروح»، والتي يتم تنفيذها وفق المواصفات والمعايير العالمية، وبأيادٍ مصرية خالصة.

القطار الكهربائي السريع

وأوضحت وزارة النقل، أن شبكة القطار الكهربائي السريع بجانب كونها شرايين تنمية ستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، وتساهم في إتاحة محاور لوجيستية تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

وعلق الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف على مشروع القطار الكهربائي السريع، قائلاً: «إن وزارة النقل اختارات أماكن المحطات بعناية ودقة ومن المقرر أن تُسهم في خلق مجتمعات تنموية مُهمة مع بداية التشغيل مباشرة».

وأضاف أبوخضرة لـ «الوطن»، أن مشروع القطار الكهربائي السريع سيحقق طفرة نوعية مهمة في منظومة النقل في مصر، خاصة وأنه يخدم أكثر من محور المحو رالأول هو حركة الركاب، والمحور الثاني المجتمعات العمرانية الجديدة والمحور الثالث يتمثل في تنشيط الحركة السياحية.

معلومات عن شبكة القطار الكهربائي السريع

- يبلغ إجمالي أطوال خطوطها الثلاثة 2000 كيلومتر.

- يبلغ طول الخط الأول العين السخنة العلمين مطروح 660 كيلومترا.

- يشتمل الخط الأول على 23 محطة.

- يشتمل الخط الأول على 13 محطة للقطار السريع.

- يشتمل الخط الأول على 10 محطات إقليمية.

- قطارات الخط الأول تشمل 15 قطارا سريعا.

- 34 قطارا إقليميا بالخط الأول و14 جرار بضائع.