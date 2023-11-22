رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«مياه الشرب» بالأقصر تشارك في اجتماع القطار الكهربائي السريع

كتب:

أبو الحسن عبد الستار
03:26 م | الأربعاء 22 نوفمبر 2023
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، في اجتماع القطار الكهربائي السريع بديوان عام المحافظة الثلاثاء برئاسة المستشار محافظ الأقصر، وحضور اللواء مهندس أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وبحضور الهيئة القومية للأنفاق وممثلى الجهات التنفيذية بالمحافظة، ورئيس مركز ومدينة الطود وممثلي الوحدات المحلية لمركزي أرمنت وإسنا.

عرض توضيحي للتعارضات الموازية لمسار القطار

وشهد الاجتماع عرض توضيحي للتعارضات العمودية والموازية لمسار القطار السريع، وكذلك جرى توقيع المحطات وخطوط الشبكات والمسارات المقترحة للربط، لتغذية محطات القطار وورش الخدمة والمناطق اللوجستية بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي.

توفير خدمات صرف صحي متكاملة 

وكان الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، والوفد المرافق الذي ضم ممثلين عن بنك التنمية الأفريقي، ووزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تابع أعمال تنفيذ مشروع توفير خدمات الصرف الصحي المتكاملة في بعض المناطق الريفية في صعيد مصر بالأقصر، والتي تشمل عدد 10 قرى بمدينتي إسنا والطود، والذي تنفذه الدولة بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية، إذ استعرض اللقاء الخطوات التنفيذية والأعمال الجارية، لمراحل التنفيذ بالمشروع الذي سيخدم 8 قرى بمركز إسنا.

اقرأ المزيد:

وكيل «تعليم الأقصر» يسلم أوامر التكليف للمديرين الجدد بالمبادرة الرئاسية

ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية وربع طن سكر مجهولة المصدر في الأقصر

محافظ الأقصر يستعرض الخطوات التنفيذية لمشروع خدمات الصرف المتكاملة

تحرير محاضر تموينية وإزالة إشغالات خلال حملتين في مدن الأقصر

«رياضة الأقصر» تشارك في مبادرة «أنت الحياة» بأنشطة خدمية وثقافية
بقلم أبو الحسن عبد الستار