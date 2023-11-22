«مياه الشرب» بالأقصر تشارك في اجتماع القطار الكهربائي السريع

شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، في اجتماع القطار الكهربائي السريع بديوان عام المحافظة الثلاثاء برئاسة المستشار محافظ الأقصر، وحضور اللواء مهندس أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وبحضور الهيئة القومية للأنفاق وممثلى الجهات التنفيذية بالمحافظة، ورئيس مركز ومدينة الطود وممثلي الوحدات المحلية لمركزي أرمنت وإسنا.

عرض توضيحي للتعارضات الموازية لمسار القطار

وشهد الاجتماع عرض توضيحي للتعارضات العمودية والموازية لمسار القطار السريع، وكذلك جرى توقيع المحطات وخطوط الشبكات والمسارات المقترحة للربط، لتغذية محطات القطار وورش الخدمة والمناطق اللوجستية بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي.

توفير خدمات صرف صحي متكاملة

وكان الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، والوفد المرافق الذي ضم ممثلين عن بنك التنمية الأفريقي، ووزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تابع أعمال تنفيذ مشروع توفير خدمات الصرف الصحي المتكاملة في بعض المناطق الريفية في صعيد مصر بالأقصر، والتي تشمل عدد 10 قرى بمدينتي إسنا والطود، والذي تنفذه الدولة بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية، إذ استعرض اللقاء الخطوات التنفيذية والأعمال الجارية، لمراحل التنفيذ بالمشروع الذي سيخدم 8 قرى بمركز إسنا.